Названы самые популярные автомобили в московском каршеринге

Самым популярным автомобилем в эконом-сегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo. Далее в рейтинге следуют KIA Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid и KIA Rio, согласно данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов оценивал количество автомобилей московского каршеринга в 17,5 тыс. автомобилей, что является вторым показателем в мире после Токио. К концу года их число достигнет 25 тыс. машин, пишет агентство "ТАСС". По словам Ликсутова, в настоящее время в Москве на регулярной основе каршерингрвыми автомобилями пользуются 1 млн человек.

Как говорила ранее агентству «АВТОСТАТ» сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова, каршеринг востребован в Москве и Подмосковье за счет более низкого чека в сравнении с такси и возможностью экономить на парковке. В целом Россия обладает значительным потенциалом для развития каршеринга за счет высокой плотности населения и доли городских жителей, а также достаточно высоких цен на автомобили.

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