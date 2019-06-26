26.06.19 Прочитали 851 раз

«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах

«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах

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Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» подписал новое дилерское соглашение с производителем грузовых автомобилей«КАМАЗ». Так компания пополнила свой портфель новым брендом коммерческой техники, сообщает пресс-служба «КЛЮЧАВТО».

Продажи автомобилей будут осуществляться на базе дилерского центра КАМАЗ КЛЮЧАВТО КМВ (Ставропольский край, Минераловодский район, 345 км автодороги «Кавказ»). Напомним, что в этой же локации располагаются открытые ранее представительства продаж и обслуживания брендов: Hino, Fuso, Mercedes-Benz LCV, Mercedes-Benz Trucks, Hyundai Trucks.

В зоне экспонирования дилерского центра КАМАЗ КЛЮЧАВТО КМВ на 400 кв.м располагается 10 единиц техники бренда. Для работы с автомобилями в сервисной зоне выделено 8 постов, установлен полный перечень диагностического оборудования, склад укомплектован необходимыми запасными частями для проведения сервисных работ. Все сотрудники прошли дополнительное обучение и сертификацию согласно стандартам КАМАЗа.

Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» бренд «КАМАЗ» стал новым, 27-м в портфеле компании. Таким образом, увеличивается и количество дилерских центров в сети крупнейшего автохолдинга юга России. На сегодняшний день численность предприятий под управлением компании достигает цифры в 67 центров.

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры грузовые автомобили камаз

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