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ТОП-25 городов, где живут автомобили

ТОП-25 городов, где живут автомобили

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2019
Все оперативные данные

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. Больше всего из них зарегистрировано в Москве – почти 3,7 млн единиц. Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург – 1,75 млн штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тыс. машин. Четвертое место – у Новосибирска (445 тыс. шт.), а пятое занимает Самара (394 тыс. шт.).

Вторая пятерка городов по численности автопарка выглядит так: Казань (374 тыс. шт.), Нижний Новгород (361 тыс. шт.), Краснодар (341 тыс. шт.), Челябинск (331 тыс. шт.) и Воронеж (330 тыс. шт.).

Далее российский парк легковых автомобилей по городам распределен следующим образом: 11-е – место занимает Омск (329 тыс. шт.), 12-е – Ростов-на-Дону (325 тыс. шт.), 13-е – Красноярск (322 тыс. шт.), 14-е – Уфа (320 тыс. шт.), 15-е – Владивосток (309 тыс. шт.), 16-е – Волгоград (264 тыс. шт.), 17-е – Саратов (253 тыс. шт.), 18-е – Пермь (252 тыс. шт.), 19-е – Тюмень (236 тыс. шт.), 20-е – Тольятти (212 тыс. шт.), 21-е – Иркутск (197 тыс. шт.), 22-е – Ижевск (182 тыс. шт.), 23-е – Барнаул (180 тыс. шт.), 24-е – Калининград (177 тыс. шт.). Замыкает ТОП-25 российских городов по объему автопарка Оренбург (173 тыс. шт.).

Узнать стоимость автомобилей на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили москва парк санкт-петербург рейтинг

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