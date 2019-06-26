Испачкал номер – лишился прав

25 июня пленум Верховного суда принял постановление о порядке применения 12-ой главы КоАП. Как сообщает газета «Коммерсантъ», этот документ разъясняет судам, как именно следует наказывать нарушителей ПДД.

Так, с сегодняшнего дня максимально возможное наказание за ксеноновые фары – штраф 500 рублей, а не лишение прав, как раньше.

Зато за грязный номер наказание ужесточили: если в суде инспектор ГИБДД докажет, что водитель умышленно испачкал или спрятал госзнак (закрыл его листом бумаги, картона, листвой, грязью, снегом и т.д.), суд вправе назначить владельцу штраф до 5 тыс. руб. или лишить прав. Если же умысел не был доказан (номер испачкался при движении по трассе), то штраф по-прежнему составит 500 руб.

А вот в случае, когда водитель удалил, подчистил или подкрасил буквы на номере, суды будут расценивать это как подлог номеров и лишать прав на срок до года.

Так же сурово теперь будут наказывать водителей, которые спровоцировали аварию, двигаясь по обочине. Раньше «обочечники» пытались переложить вину на тех, кто поворачивал направо из основного ряда. Аргументом обычно выступал тот факт, что они ехали прямо и не меняли траекторию движения, поэтому им должны были уступить дорогу. Теперь Верховный суд поставил в этом вопросе точку, разъяснив, что никто не должен уступать дорогу тем машинам, которые едут не по правилам.

Кстати, уступать дорогу не нужно и в том случае, когда машина двигается во встречном направлении по улице с односторонним движением или выезжает на перекресток под красный свет.

Кроме того, в суде не будут рассматриваться дела, когда автомобилист одновременно является обвиняемым и потерпевшим. Например, если он по своей вине врезался в дерево, повредил себе руку, а других пострадавших при этом не было. Наказание в этом случае составит 2,5 тыс. руб. штрафа или лишение прав.

Как отмечает «Коммерсант», вносить изменения в предыдущее постановление Верховного суда от 24 октября 2006 года пришлось из-за большого количества отмененных решений судов - более 30% по делам в области дорожного движения.

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