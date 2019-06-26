Новый Audi Q7 доберется до России в начале 2020 года

Компания Audi представила новый Audi Q7, который появится на российском рынке в начале 2020 года.

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, экстерьер нового Audi Q7 отличают крупная восьмиугольная решетка радиатора Single frame с шестью вертикальными планками, состоящие из двух секций боковые воздухозаборники, а также фары с оригинальным световым рисунком, которые опционально могут быть оснащены светодиодной технологии HD Matrix с лазерными элементами Audi laser light. Эффектная хромированная полоса в обновленной задней части создает визуальную связь между узкими задними фонарями и графикой световых элементов.

В дополнение к усовершенствованной системе динамического рулевого управления всеми колесами в новом Audi Q7 предлагается электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости. А адаптивная пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет. В стандартное оснащение автомобиля входит система Audi drive select с семью профилями движения, включая режим Offroad.

Все двигатели Audi Q7 агрегатируются с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro. На момент выхода на рынок модель будет предлагаться с двумя дизельными силовыми агрегатами. Позже появится бензиновый двигатель, а также гибридная версия plug-in hybrid. В стандартную комплектацию ходит технология умеренного гибрида mild hybrid, которая в обычных условиях эксплуатации способствует экономии до 0,7 л топлива на 100 км пути.

Полноразмерный SUV стал на 11 мм длиннее (5063 мм). Ширина автомобиля составляет 1970 мм, высота – 1741 мм (с учетом антенны на крыше). В зависимости от положения спинок задних сидений объем багажника пятиместной версии составляет от 865 до 2050 л. В стандартную комплектацию включен электропривод двери багажного отделения, а опционально предлагается функция управление с помощью движения ноги. Также в качестве опции Audi предлагает улучшенные задние сиденья: все три независимых сиденья имеют собственные регулировки продольного перемещения и угла наклона спинки. А в третий ряд можно добавить два отдельных сиденья, складывающихся при помощи электропривода.

Компоновка кокпита получила новую цифровую концепцию управления с двумя большими сенсорными дисплеями с тактильной и акустической обратной связью. В перечень опций входит пакет контурного освещения, подсвечивающий салон в темноте. В числе оборудования для повышения комфорта следует отметить также четырехзонную автоматическую систему кондиционирования, электродоводчики дверей, аудиосистему Bang & Olufsen 3D Advanced и пакет для улучшения качества воздуха, включающий в себя ионизатор и ароматизатор. Стоит также отметить комфортные сиденья с настраиваемым контуром и усовершенствованные спортивные сидения S. Сиденья обоих типов могут оснащаться функциями климат-контроля и массажа.

Система MMI navigation plus предлагает протокол LTE Advanced, точку доступа Wi-Fi, систему голосового управления, распознающую естественную речь, и обширный комплекс решений Audi connect – от онлайн-сервиса с информацией о дорожном движении и навигации посредством сервиса GoogleEarth до гибридного радио. Часть нагрузки с водителя снимает адаптивный ассистент движения, включающий в себя функции адаптивного ассистента поддержания скорости, ассистента движения в пробках и ассистента сохранения полосы движения Active Lane Assist. Впервые использован и ассистент аварийной остановки: если водитель бездействует, система останавливает автомобиль и принимает защитные и спасательные меры. Эта функция работает в двух режимах: вспомогательном и ручном.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».