ТОП-10 регионов РФ по объему продаж LADA Granta

Как известно, самой продаваемой моделью в России является LADA Granta, которая за 5 месяцев 2019 года разошлась тиражом в 52 373 экземпляра. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, где автомобили данного семейства популярнее всего и составили рейтинг регионов по объему рынка LADA Granta.

Лидирует по этому показателю Татарстан – с января по май в республике встало на учет 3 590 новых таких машин. Второе место в рейтинге занимает соседний Башкортостан (3 346 шт.) и только на третьей позиции оказывается «родина» модели – Самарская область (3 163 шт.).

Далее с заметным отставанием от тройки регионов-лидеров следуют Пермский (1 908 шт.) и Ставропольский (1 844 шт.) края. Кроме них, в ТОП-10 российских регионов по объему продаж LADA Granta также попадают: Челябинская область (1 751 шт.), Свердловская область (1 683 шт.), Краснодарский край (1 546 шт.), Удмуртия (1 418 шт.) и Воронежская область (1 386 шт.).

Отметим также, что столичные субъекты РФ оказываются за пределами десятки лидеров. Так, Московская область находится на 11-й строчке, Москва – на 18-й, а Санкт-Петербург – на 21-й.

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