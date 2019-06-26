В России падают продажи LCV с пробегом

За первые 5 месяцев текущего года в России было реализовано 161,5 тыс. единиц легкой коммерческой техники с пробегом. Это на 0,3% меньше, чем за январь – май прошлого года (162,1 тыс. шт.). Такие данные были получены специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового отчета «Used cars report».

В перепродажах за отчетный период 23% пришлось на одну модель – GAZ 3302 (37,4 тыс. шт.; -4,2%). Второе место в модельном рейтинге принадлежит другой модели Горьковского автозавода – GAZ Gazelle Next, которая увеличила свои показатели на 42,2% до 7,7 тыс. перепроданных единиц. Лидером среди иномарок стал Ford Transit, замыкающий первую тройку в общем зачете с результатом в 7,5 тыс. автомобилей (+8,1%).

Следующие три позиции модельного рейтинга принадлежат продукции отечественного автопрома: GAZ 3221 (7,3 тыс. шт.; -3,3%), GAZ 2705 (6,8 тыс. шт.; -6,3%) и УАЗ 3909 (6,3 тыс. шт.; -10,4%). На седьмой строчке расположился немецкий Volkswagen Transporter (4,6 тыс. шт.; -3,9 тыс. шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных LCV на вторичном рынке в России попали: GAZ 2752 (4,2 тыс. шт.; -0,3%), Fiat Ducato (3,6 тыс. шт.; -4,2%) и Nissan Serena/Vanette (3,6 тыс. шт.; -7,6%).

Кроме рынка легких коммерческих автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».