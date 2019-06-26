LADA Granta получит вариатор Jatco в следующем поколении

LADA Granta оснастят вариатором Jatco, но только в следующем поколении. В настоящее время инженеры АВТОВАЗа работают над новой платформой будущей Granta, которая получит больше возможностей по интеграции агрегатов альянса. Именно на ней и планируют выпустить Granta CVT, пишет издание "Колеса.ру" со ссылкой на свои источники. При этом новая Granta не просто сохранит свое ценовое позиционирование относительно других моделей бренда, но и останется в той же ценовой нише.

Стоит отметить, что в настоящее время LADA Granta является одним из самых доступных автомобилей с автоматизированной трансмиссией. Так, седан с 16-клапанным 106-сильным мотором и АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия) стоит от 536 тыс. 500 рублей. Седан с 16-клапанным 98-сильным мотором и АКП (автоматическая коробка передач) стоит от 586 тыс. 500 рублей. Помимо этих двух силовых агрегатов, для LADA Granta доступен 8-клапанный мотор 87 л.с.+МКП, а также 16-клапанный мотор 106 л.с.+МКП.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства выросла на 44% и составила 52373 единицы. В июне АВТОВАЗ начал продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.