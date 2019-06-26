Новый Geely Atlas появится в России в 2020 году

Компания Geely представила официальные фотографии нового поколения кроссовера Atlas. На китайском рынке автомобиль появится уже осенью. Но в модельном ряду наверняка останется и первое поколение модели, прошедшее в Поднебесной небольшой рестайлинг. Об этом говорит приставка Pro, которая будет использоваться в названии новинки. Очевидно, что две генерации кроссовера разведут по разным ценовым категориям. На российском рынке новый Geely Atlas, по информации представительства марки, появится в 2020 году.

Как пишет "Российская газета", автомобиль похож на актуальный Atlas только сбоку - у него осталась фирменная подоконная линия, а изменения здесь заметны лишь на крыльях. А вот переднюю часть кроссовера отличают новая решетка радиатора с иначе сформированными "концентрическими кругами" и полностью светодиодная оптика, а крышка капота стала рельефнее.

Сзади новый Atlas можно будет узнать по надписи Geely на хромированной полоске, где прежде красовался логотип компании, и трехмерному рисунку задних фонарей. Пятая дверь стала массивнее, за счет чего высота погрузки станет ниже. Другие бамперы повлияли на габаритные размеры машины: она на 25 мм длиннее (4544 мм) при той же колесной базе в 2670 мм.

Что касается изменений в салоне, приборная панель стала цифровой, тачскрин мультимедийной системы вырос в размерах, на центральном тоннеле появилась шайба управления режимами движения. Кроме того, новая медиасистема будет синхронизироваться как со смартфоном, так и с умными часами.

Наконец, пересмотрена и моторная гамма. Турбированный 1.8 прошел перепрошивку и теперь при той же мощности в 184 л.с. выдает больше крутящего момента - 300 Нм вместо 285-ти. На смену 2,0-литровому атмосферному двигателю пришел новый турбомотор 1.5, созданный в сотрудничестве с Volvo и применяемый на кроссовере XC40. Судя по всему, "автомат" заменен на преселективный "робот" с двумя сцеплениями, но осталась механическая коробка передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Geely Atlas возглавил рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. По итогам мая продажи этой модели составили 572 единицы, а с начала года реализовано 2528 автомобилей Geely Atlas. При этом на кроссовер Geely Atlas, который традиционно является самой продаваемой моделью Geely в России, приходится 78% в объеме реализации марки в мае.

Растущий спрос на кроссовер Geely Atlas на российском рынке в компании связывают с появлением в конце февраля 2019 года новой версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Стоимость переднеприводного Atlas с турбомотором и автоматической коробкой передач составляет 1 млн 439 тыс. 990 рублей. Полноприводный вариант можно приобрести за 1 млн 539 тыс. 990 рублей. Такая же цена у переднеприводной модификации Luxury, которая получила светодиодную оптику, камеру кругового обзора и другие опции. Самая дорогая комплектация Atlas с турбодвигателем и полным приводом предлагается за 1 млн 639 тыс. 990 рублей.

Напомним, с 1 июля 2019 года Geely увеличивает гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска с 4 лет или 100 тыс. км до 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года. Вместе с этим с 1 июля планируется изменение цен на автомобили Geely. В частности, стоимость кроссовера Geely Atlas с 1 июля составит 1 млн 114 тыс. 990 рублей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».