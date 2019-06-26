Mercedes-Benz Vito и Sprinter получили специальные комплектации

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи моделей Vito и нового Sprinter в специальных комплектациях.

Микроавтобус Mercedes-Benz Vito Life имеет полный привод, восемь посадочных мест, дизельный двигатель 190 л.с., сообщает пресс-служба немецкой марки. В оснащение автомобиля входят активный парковочный ассистент, климат-контроль Thermotronik, две сдвижные двери с электроприводом, автомагнитола Audio 15, рейлинги на крыше, система освещения ILS. Mercedes-Benz Vito Life также отличает эффектная оклейка, функциональные накладки на пороги и колесные диски 19 дюймов. Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей, причем в нее уже входит сервисный сертификат «Компакт» на четыре плановых техобслуживания на 4 года.

Фургон Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition с передним или задним приводом доступен с четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 114 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. У автомобиля эргономичное сиденье водителя оборудовано подогревом и двумя подлокотниками, рулевая колонка регулируется по вылету и по углу наклона, над ветровым стеклом предусмотрена глубокая полка для документов, в центральной консоли есть USB-выход, между сиденьями водителя и двухместным пассажира – глубокий двойной подстаканник. Фургон Mercedes-Benz Sprinter в специальной комплектации также получил специальное исполнение подвески для плохой дороги, усиленный передний мост и систему стабилизации при боковом ветре в составе системы стабилизации Adaptive ESP. Стоимость Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition составляет 2 млн 499 тыс. рублей.