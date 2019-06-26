Парк ГК «Трансальянс» пополнили 20 грузовиков Mercedes-Benz Actros

Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» поставила 20 магистральных грузовиков Mercedes-Benz Actros в адрес ГК «Трансальянс», в парке которой уже работали 15 грузовых автомобилей Mercedes-Benz, закупленных в прошлом году.

Таким образом, в настоящий момент ГК «Трансальянс» владеет 35 грузовыми автомобилями Mercedes-Benz. Они осуществляют грузоперевозки по всей территории России, включая Урал, Владивосток и южные регионы, сообщает пресс-служба «Даймлер КАМАЗ Рус».

Как заявил директор по логистике ГК «Трансальянс» Олег Бебяков, в дальнейшем компания планирует расширять свой автопарк за счет приобретения новых автомобилей Mercedes-Benz.