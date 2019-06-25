На чем ездят россияне?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на начало 2019 года в российском автопарке насчитывалось 43,5 млн легковых автомобилей. Самой распространенной маркой в России является LADA. Почти каждый третий автовладелец (32%) имеет автомобиль тольяттинской марки (почти 14 млн шт.).

На втором месте по распространенности - Toyota (3,8 млн машин; 8,7% парка), больше половины из которых (50,5%) с правым расположением руля и зарегистрированы в основном на Дальнем Востоке и в Сибири.

Третью строчку в предпочтениях россиян занимает Nissan - 2,07 млн штук, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.). Примерно такое же число автомобилей насчитывается у корейских марок Hyundai (2,05 млн шт.) и KIA (1,9 млн шт.). Отметим, что парк корейских брендов значительно моложе, чему у LADA и японцев.

В десятку самых распространенных автомобилей, которыми владеют россияне, также входят Renault (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,66 млн шт.), Volkswagen (1,61 млн шт.), Ford (1,39 млн шт.) и Mitsubishi (1,17 млн шт.). В целом в российском автопарке насчитывается еще более 100 марок.

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