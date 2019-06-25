С начала года рынок грузовиков с пробегом сократился на 60%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев текущего года объем рынка грузовых автомобилей* с пробегом в России составил около 107,4 тыс. единиц, что на 59,7% меньше, чем в январе – мае 2018 года. Отметим, что вся первая «десятка» самых востребованных на вторичном рынке моделей грузовиков ушла «в минус» и потеряла более половины объемов своих перепродаж.

Лидерство в модельном рейтинге принадлежит отечественному KAMAZ 65115, который за указанный период был перепродан в количестве 4,1 тыс. экземпляров (-54,0%). Второе место – у шведского Volvo FH, объем рынка которого упал на максимальные 61,8% до 3,4 тыс. единиц. Следующие три места заняли три продукта отечественного автопрома - три КАМАЗа: KAMAZ 6520 (2,7 тыс. шт.; -53,9%), KAMAZ 43118 (2,3 тыс. шт.; -59,4%), KAMAZ 55111 (2,3 тыс. шт.; -59,7%).

Какова ситуация на рынке новых грузовых автомобилей и какие марки-модели лидируют там - «АВТОСТАТ» уже сообщал ранее в специально подготовленном пресс-релизе.

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* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.