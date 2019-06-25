Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей

Кроссовер Renault Duster нового поколения, который появится в 2023 году, лишится дизельных силовых установок. Вместо этого у машины появится множество современных электронных ассистентов.

По данным издания Car and Bike, вместо дизелей «Дастер» получит линейку турбированных бензиновых агрегатов небольшого объема. Кроме того, не исключено, что модель может получить гибридную и электрическую модификации. Внедорожник будут разрабатывать с учетом требований индийского рынка, пишет портал Motor.ru.

Новый Duster станет третьим поколением для мирового рынка, а также вторым для России и Индии. В нашей стране новинка заменит рестайлинговый кроссовер первого поколения, который выпускается с 2013 года.

Напомним, в феврале нынешнего года российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве. Новинка доступна в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) по цене от 709 тыс. рублей за версию Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Топовая версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией предлагается за 1 млн 027 тыс. 990 рублей.

А в марте российским покупателям стала доступна новая лимитированная серия для активного отдыха Duster Adventure. Новинка предлагается по цене от 1 млн 032 тыс. 990 рублей и оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Renault Duster остается бестселлером марки на российском рынке. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи этой модели в нашей стране составили 15166 автомобилей (-12%).