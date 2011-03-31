В Ульяновске начался выпуск модернизированных грузовиков BAW Fenix

Ульяновское предприятие «БАУ Мотор Корпорэйшн» приступило к сборке модернизированных грузовиков BAW Fenix. Об этом агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщила специалист по связям с общественностью компании Олеся Федорова, напомнив, что ульяновская фирма занимается сборкой грузовиков BAW (бренд принадлежит китайской группе BAIEC) с 2008 года. По словам О.Федоровой, изменения коснулись внешнего вида и некоторых элементов салона, а также технического оснащения автомобилей.

Напомним, в феврале 2011 года на ульяновском заводе «БАУ Мотор Корпорэйшн» был открыт цех по производству автобусов средней вместимости BAW STREET. Технический запуск производства был сделан в августе прошлого года. В 2011 году планируется выпустить до 300 экземпляров автобусов BAW STREET. К середине года производственные мощности позволят выпускать до 50 автобусов в месяц.