25.06.19 Прочитали 747 раз

ТОП-10 регионов России по объему продаж Mercedes-Benz

ТОП-10 регионов России по объему продаж Mercedes-Benz

Рынок транспортных средств в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» почти половина новых автомобилей Mercedes-Benz (49,6%) встаёт на учёт в Москве и Московской области.

Примерно каждый восьмой автомобиль (12,7%) регистрируется в Санкт-Петербурге, а каждый восемнадцатый (5,5%) - в Краснодарском крае. Суммарно на эти три региона приходится более двух третей (67,8%) продаж Mercedes-Benz.

В ТОП-10 регионов России по объёму регистраций Mercedes-Benz входят Республика Татарстан (2,6%), Ростовская (2,3%), Свердловская (2%) и Самарская области (1,8%), Ставропольский край (1,8%), а также Челябинская (1,3%) и Нижегородская (1%) области.

Напомним, что за пять месяцев 2019 года компания Mercedes-Benz реализовала в России 15 494 новых легковых автомобиля, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажей автомобилей этой премиальном марки занимаются 76 дилеров в 51 городе России.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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