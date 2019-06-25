Автомобили Geely подорожают с 1 июля

Компания Geely Motors объявила об изменении цен и увеличении гарантийного срока на свои автомобили с 1 июля 2019 года.

Так, с 1 июля планируется изменение цен на три модели автомобилей Geely: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства. Степень изменения цен варьируется всего от 15 тысяч до 25 тыс. рублей, а рост цен на большинство версий не превысит 2%. Так, стоимость кроссовера Geely Atlas с 1 июля составит 1 млн 114 тыс. 990 рублей, кроссовера Emgrand X7 – 1 млн 004 тыс. 900 рублей, седана Emgrand 7 – 750 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Вместе с этим компания Geely вводит новые гарантийные условия, согласно которым продолжительность гарантии на автомобили возрастет. С 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 тыс. км до 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Более того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 3088 автомобилей, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается кроссовер Geely Atlas, который возглавил рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. За январь-май продажи этой модели составили 2528 единиц.

Компания Geely и в дальнейшем намерена укреплять свои позиции на российском рынке благодаря расширению модельного ряда такими новинками, как хэтчбек Geely Emgrand GS, компактный кроссовер Geely SX11 и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.

Актуальные цены на другие автомобили модельного ряда Geely можно узнать на сайте «Цена Авто».