25.06.19 Прочитали 1068 раз

Haval открыл шесть новых дилерских центров в России

Haval открыл шесть новых дилерских центров в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Компания «Хавейл Мотор Рус» с мая по июнь этого года открыла представительствами в шести городах: Иваново, Брянск, Ногинск, Смоленск, Псков и Тамбов. Таким образом, дилерская сеть Haval на сегодняшний день насчитывает 54 официальных дилерских центра в России, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новые дилерские центры отвечают всем корпоративным стандартам бренда, оснащены современным оборудованием и готовы предоставить своим посетителям весь спектр услуг по продаже и послепродажному обслуживанию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.

Напомним, в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Haval F7, производство которого налажено на новом заводе Haval в Тульской области. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 449 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Актуальные цены на автомобили Haval можно узнать на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры китайские автомобили haval

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