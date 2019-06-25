Fiat 500 в мае вошел в пятерку европейских бестселлеров

Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров. Как отмечают в FCA Group, более 60% продаж семейства Fiat 500, которое сегодня включает трех- и пятидверные хэтчбеки, а также кроссовер 500X, приходится на итальянский рынок. Кроме того, модель пользуется высоким спросом в Великобритании, Франции, Германии и Испании.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 35972 реализованных машины (-11,8%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 3,2% до 32803 автомобилей. Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели составила 22234 единицы, что на 3,3% выше показателя годичной давности. Далее идет Skoda Octavia, на которой остановили свой выбор 22183 европейских покупателя (+11,8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Fiat 500, разошедшийся тиражом 22114 экземпляров (+14,9%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen Polo (21189 шт., -24,8%), Ford Fiesta (20658 шт., -8,5%), Ford Focus (20600 шт., -3,4%), Dacia Duster (20542 шт., +21,6%) и Peugeot 208 (20430 шт., +2%).

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