Прирост парка LCV обеспечила продукция отечественного автопрома

В 2018 году прирост парка легких коммерческих автомобилей в России был обеспечен в основном за счет продукции отечественного автопрома. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчёта «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России».

Согласно полученным данным, за прошлый год российский парк легких коммерческих автомобилей вырос на 1,1% (по сравнению с данными на конец 2017 года) и составил 4,1 млн единиц (по состоянию на конец 2018 года). Продукции отечественного автопрома принадлежат лидирующие позиции в марочном рейтинге и более высокая доля в приросте – в количественном выражении за 2018 год парк LCV российского производства увеличился на 42 тыс. единиц.

А вот показатели иномарок в этом сегменте гораздо скромнее – за прошлый год в парке прибавилось лишь 3,2 тыс. таких автомобилей.

Подробный рейтинг как отечественных, так и зарубежных брендов, представленных в структуре российского парка легких коммерческих автомобилей, можно посмотреть в маркетинговом отчёте «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Отчет позволяет увидеть как полную картину парка коммерческой техники в России, так и его отличительные региональные особенности.