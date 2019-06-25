Карлоса Гона заподозрили в новых хищениях

Прокуратура Токио подозревает бывшего главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около 3,25 млн долларов из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений.

По данным издания Asahi Shimbun Digital, в 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане была переведена сумма в 6,5 млн долларов. Эти средства были перечислены в виде бонуса и не были указаны в контракте изначально. Впоследствии половину денег перевели на счета инвестиционной компании из Ливана GFI, которая фактически принадлежит Гону. Прокуратура Токио полагает, что он присвоил эту сумму, пишет агентство "Финмаркет".

Напомним, в начале июня совместная внутренняя проверка Renault и Nissan выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Напомним, Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства и в настоящее время отпущен под залог. При этом сам он не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», собрание акционеров японской компании Mitsubishi Motors официально вывело из своего правления Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Ранее Карлос Гон также был смещен с руководящих должностей в Renault и Nissan. А в мае он покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% АВТОВАЗа. До ухода г-н Гон возглавлял совет директоров СП. Также с середины 2016 года он не является членом совета директоров АВТОВАЗа, который он возглавлял в 2013-2016 гг.