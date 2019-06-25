Появились новые подробности о кроссовере KIA для России

Компания KIA раскрыла новую информацию о новом компактном кроссовере Seltos, который доберется до российского рынка в 2020 году.

По данным индийского издания Autocar, габаритная длина Seltos достигает 4315 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1620 мм, а колесная база равна 2610 мм. Таким образом, кроссовер KIA на 45 мм длиннее, на 20 мм шире и на 45 мм ниже Hyundai Creta. При этом дорожный просвет у обоих автомобилей одинаковый и составляет 190 мм, пишет портал Motor.ru.

На индийском рынке KIA Seltos появится со 115-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, 1,5-литровым дизелем либо с 1,4-литровым турбодвигателем с отдачей 140 л.с. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат», 7-ступенчатый «робот» и двумя сцеплениями, а также вариатор для наддувного агрегата.

Что же касается версии для России, то кроссовер, скорее всего, укомплектуют 146-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра. Для глобальной модели также предусмотрены бензиновый агрегат 1.6 T-GDI с наддувом мощностью 177 л.с. Официальная информация о вариантах двигателей, трансмиссий и оснащении новинки для нашей страны будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в 2020 году.

Внешний вид Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» получил свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера.

Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле «хай-тек». Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA Seltos будет выпускаться для российского рынка локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

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