В Чечне новые автомобили Toyota любят больше, чем на Дальнем Востоке

Доля марки Toyota на российском рынке составляет порядка 6%. В тоже время есть ряд регионов России, где она существенно выше. В этом плане интересен такой факт. В Чечне за первые 5 месяцев 2019 года 36,8% покупателей новых автомобилей выбрали именно Toyota. В тоже время, на Дальнем Востоке (ДФО) доля Toyota составила 25,8%.

Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ ТОП-10 регионов России с самой высокой долей Toyota на рынке новых автомобилей в 2019 году выглядит следующим образом. На первом месте - Сахалин (37%), на втором - Чечня (36,8%), на третьем - Приморский край (30,3%), на четвертом - Чукотка (27,6%), а пятую-шестую позицию делят Хабаровский и Камчатский край, где Toyota выбирают 26,5% покупателей новых авто.

В ТОП-10 регионов также входят Еврейская АО (26,2%), Забайкальский край (24%), Ингушетия (23%) и Якутия (20%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».