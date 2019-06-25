Scania поставила 55 новых грузовиков транспортной компании «Траско»

Официальный дилер «Скания-Русь» «Скания Сервис» (Голицыно) отгрузил новую партию техники транспортно-экспедиционной компании «Траско», оказывающей услуги по перевозке грузов любой сложности. Магистральные тягачи нового поколения R440 А4х2 с полуприцепами были приобретены в рамках ежегодного обновления подвижного состава компании, сообщает пресс-служба «Скания-Русь». Первая партия из 55 грузовиков уже передана в транспортный департамент «Траско» и интегрирована в рабочие процессы. В ближайшие месяцы состоится отгрузка еще 45 единиц техники.

Все тягачи R440 А4х2 оснащены дизельным двигателем экокласса «Евро-5» объемом 13 л, мощностью 440 л.с., а также автоматизированной коробкой передач с системой Opticruise. Как и вся техника в автопарке «Траско», новая партия грузовиков окрашена в ярко-желтый цвет Sunny Yellow.

Напомним, свой первый грузовик нового поколения Scania S 500 компания «Траско» получила в августе 2017 года. В 2018 году «Траско» приобрела уже 100 единиц техники. И вот, в 2019 году запланировано получение еще 100 новых автопоездов с полуприцепами различного типа и длины, 55 из которых уже перевозят грузы. В настоящее время автопарк компании «Траско» включает несколько сотен автопоездов в составе седельных тягачей Scania и тентовых полуприцепов с объемом загрузки до 108 куб. метров и грузоподъемностью до 24 тонн.