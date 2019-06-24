В 2018 году объём импорта моторных масел в Россию превзошёл докризисный уровень

В ходе подготовки маркетингового отчёта «Российский рынок моторных масел для грузовых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали динамику импорта автомобильных моторных масел в РФ в период с 2014 по 2018 год.

Согласно результатам исследования, наибольшее падение импорта моторных масел (-16%) наблюдалось в период с 2015 по 2016 годы. Эксперты отмечают, что это было вызвано экономическим кризисом.

В 2017 году с небольшим темпом (около 3%) начался рост импорта, а по итогам 2018 года объём импорта уже перешагнул докризисный уровень 2014 года (190 тыс. тонн) на 2,6%.

Стоит также отметить, что значительная часть импортируемых масел предназначена для средних и тяжелых грузовиков и автобусов, а основными производителями их являются компании EXXONMOBIL, CHEVRON, BP, SHELL, GS CALTEX, PETRO CANADA и др.

Характерно, что динамика импорта по брендам относительно 2017 года оказалась разнонаправленной. Так, например, CHEVRON DELO показал рост в 197%, а бренд PETRO-CANADA – снижение на 13%.

Подробности анализа импорта можно узнать с помощью специального отчёта «Российский рынок моторных масел для грузовых автомобилей», подготовленного экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».