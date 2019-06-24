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LADA любят в бедных регионах и Самарской области

LADA любят в бедных регионах и Самарской области

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», ТОП-10 регионов России с самой высокой долей марки LADA по итогам 5 месяцев 2019 года выглядит следующим образом. На первом месте - Дагестан, с рыночной долей тольяттинской марки 56%. Вторую строчку занимает Калмыкия (53,4%), третью - Кабардино-Балкария (50,9%), четвертую - Алания-Северная Осетия (49,4%), на пятом месте - Тыва (48,5%).

Далее следуют Чувашия (48,2%), Карачаево-Черкессия (46,7%), Ингушетия (45,1%) и Удмуртия (44%). Замыкает ТОП-10 Самарская область (42%), где доля родного бренда традиционно высока за счет патриотических настроений.

Напомним, что в целом по России доля марки LADA в 2019 году составляет 22,6%. В Москве на тольяттинский бренд приходится менее 5%, а в Санкт-Петербурге чуть более 10% рынка.

Сколько сейчас может стоить LADA с пробегом (или другой автомобиль) можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора "Оценка авто".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи регионы регионы-лидеры lada

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