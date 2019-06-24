«Без программ господдержки российский авторынок в 2019 году потеряет 10%»

Объединение автопроизводителей России совместно с ассоциацией РОАД сегодня, 24 июня, провели конференцию, посвященную текущей российской ситуации на автомобильном рынке и прогнозу продаж легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей на 2019 год.

В конференции приняли участие представители крупнейших автомобильных компаний - «АВТОВАЗ», «Группа ГАЗ», «КАМАЗ», «Соллерс», Hyundai и Renault.

Суммируя и резюмируя доклады спикеров, можно выстроить цепочку негативных факторов, которые взаимодополняя друг друга, сегодня усиливают негативные тенденции на авторынке – рост НДС, увеличение цен на продукцию и топливо, снижение количества дилеров, снижение доходов населения.

Представитель ПАО «Соллерс» Сергей Травкин отметил ещё один показатель, который заметно ухудшился в последнее время – «индекс потребительского настроения». Этот фактор, по его мнению, имеет большое значение, и, что самое главное – его можно регулировать. Например, возобновляя государственные программы по льготному приобретению автомобилей. Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек отметил, что особенно эффективность программ господдержки можно заметить по майским результатам продаж.

Поддержка государства в текущей ситуации нужна со всех сторон, а не только со стороны потребителей – например, на положение автопроизводителей хорошо повлияет возобновление программы утилизации автомобилей, а на положение дилеров – программы по распространению газомоторного топлива и льготного лизинга.

Также спикеры отметили необходимость разработки долгосрочных программ по обновлению автопарка России, особенно в сегменте легких коммерческих машин.

Сложно не согласиться с тем, что результаты авторынка заметно влияют на экономические показатели страны. Подводя итоги конференции, президент РОАД Олег Мосеев, отметил, что без программ господдержки в 2019 году российский авторынок потеряет 10%.

Напомним, что в прогнозе экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», который они давали еще в марте, содержится два варианта развития авторынка: «По году мы ожидаем падение рынка на величину до 5% процентов в базовом сценарии. В негативном сценарии рассматриваем вариант снижения до 10% процентов и, соответственно, падения объема продаж до 1,47 миллиона машин (без учета LCV)».

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Фото Оксаны Демченко