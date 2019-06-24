Mazda отзывает в России более 900 дизельных автомобилей из-за проблем с двигателем

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных c апреля 2013-го по август 2018 года. Причиной отзыва автомобилей, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновлённым программным обеспечением. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 1678 автомобилей Mazda3, реализованных c сентября 2015-го по март 2018 года. Причиной отзыва стала неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях Mazda3 должны быть выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.

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