Петербургский автопром в мае показал падение впервые за 14 месяцев

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб»,в январе-мае 2019года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 158,3 тыс. легковых автомобилей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В мае с конвейеров петербургских автозаводов сошло 29 тыс. машин – на 9% меньше, чем в мае 2018 года. Последний раз падение производства машин в городе по итогам одного месяца было отмечено в марте прошлого года (те же 9%).

«Падение обусловлено, в первую очередь, тем, что в мае нынешнего года было на два рабочих дня меньше по сравнению с маем прошлого года, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Но также стоит отметить тенденцию отсутствия роста спроса на автомобили петербургского производства в России. Пока падение незначительное – всего лишь 1%, но предпосылок к заметному росту нет».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-мае составила24,5% (год назад – 24,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 645 тыс. легковых автомобилей – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в мае было выпущено 114 тыс. машин, что на 6,1% ниже показателя годичной давности.

Как прогнозировали ранее в агентстве «Auto-Dealer-СПб», по итогам 2019 года можно ожидать рекордного показателя по выпуску машин за всю историю развития петербургского автопрома. Напомним, рекорд по объему производства автомобилей в Петербурге был зафиксирован в 2013 году. Тогда четыре городских автозавода (с учетом GM) выпустили 392900 машин. В 2018 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности.