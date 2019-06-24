24.06.19 Прочитали 243 раз

Genesis открыл шоу-рум в «Москва-Сити»

Genesis открыл шоу-рум в «Москва-Сити»

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Автомобильный бренд Genesis открывает шоу-рум в «Москва-Сити». В новом пространстве бренда будет представлен весь модельный ряд автомобилей Genesis, включая новый седан Genesis G90.

Как сообщает пресс-служба Genesis, консультанты познакомят гостей с модельным рядом, а также помогут разобраться с техническим оснащением автомобилей и сконфигурировать желаемую комплектацию. Посетители также смогут пройти тест-драйв автомобилей Genesis.

Напомним, впервые мобильный шоу-рум Genesis был презентован в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года, где бренд Genesis выступил в качестве партнера. Весной шоу-рум продолжил свою работу в Красной Поляне. С 15 июня по 15 сентября 2019 года двухэтажное здание lounge-пространства Genesis открыто в Москве. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 891 автомобиль, что на 80% больше по сравнению с прошлом годом. В июне премиальный автомобильный бренд Genesis представил в России обновленный седан Genesis G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной (G90 L). Цены на новинку варьируются от 4 млн 690 тыс. рублей до 6 млн 860 тыс. рублей.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в марте 2016 года. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле прошлого года бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. До конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры премиум-марки genesis

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