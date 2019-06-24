Россияне стали покупать более мощные автомобили

Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ, десять лет назад на долю автомобилей мощностью свыше 100 л.с. приходилось чуть более половины российского рынка новых автомобилей (52%). По итогам первых пяти месяцев 2019 года 81% новых машин оснащаются двигателями свыше 100 л.с.

Аналитики констатируют, что последнее десятилетие, из года в год, планомерно растет мощность автомобилей, приобретаемых россиянами. Так, если в 2008 году средневзвешенное значение мощности равнялось 116 л.с., то сейчас оно равно 139 л.с., то есть выросло примерно на 20%.

При этом литраж двигателей почти не изменился. Если десять лет назад средний литраж двигателя нового автомобиля на российском рынке был равен 1,8 литра, то сейчас 1,9 литра. Это говорит о том, что производители за счет внедрения новых разработок научились «выжимать» из каждого «кубика» большую мощность. И, как свидетельствуют рыночные данные - автомобилистам это нравится.