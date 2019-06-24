Депутаты не выработали единого мнения по штрафам за тонировку стекол автомобиля

Штрафы за тонировку стекол автомобиля не дают покоя депутатам ГосДумы. Год назад в МВД было направлено письмо с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, мотивируя это соображениями безопасности и борьбой с терроризмом (затемненные окна могут скрывать установленное в машине взрывное устройство). При этом инициатор, один из народных избранников, приводил в пример некоторые страны Европы.

А сейчас, как сообщают РИА Новости, некая инициативная группа депутатов внесла в нижнюю палату законопроект по отмене штрафов за тонировку стекол. И тоже, кстати, ссылаясь на международную практику и в борьбе за безопасность. В качестве аргументов: уменьшение нагрузки на кондиционер в летний период, возможность защититься от ослепляющих солнечных лучей и фар встречных автомобилей. При этом они кивают на несовершенство приборов, определяющих светопропускание стекол. «Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно», - говорится в пояснительной записке.