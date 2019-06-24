24.06.19 Прочитали 227 раз

Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах

Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах

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Компания Ford, которая весной объявила, что закроет свои автозаводы в Набережных Челнах и Всеволожске, продаст их на торгах. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, американский автопроизводитель полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому эти заводы можно реализовать по существующей процедуре, через торги. Прогнозировать, кто будет в них участвовать, министр не стал, пишет агентство "Интерфакс".

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне этого года компания Ford Sollers подписала специнвестконтракт  с Министерством промышленности и торговли России для развития производства линейки Ford Transit на базе предприятия в Елабуге. СПИК, подписанный «Форд Соллерс Елабуга» в консорциуме с Ульяновским автозаводом, предусматривает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан). Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме. В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, VolkswagenSkoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство потери ford ford sollers

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