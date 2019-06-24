УАЗ подготовил замену «Буханке»

Ульяновский автозавод сертифицировал новую модификацию УАЗ «Профи». В зависимости от конфигурации в автомобиле могут разместиться от пяти до девяти человек. К документу приложены изображения пятиместной модификации, модуль для которой разработала компания «Автодом». На рендерах пассажирский и грузовой отсеки разделены перегородкой, пишет портал Motor.ru.

Такой «Профи» укомплектован бензиновым мотором объемом 2,7 литра с отдачей 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний либо полный.

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет. На сегодняшний день семейство СРГ представлено фургонами УАЗ-3909 (грузопассажирский «Комби»), УАЗ-39094 (грузопассажирский «Фермер») и классическим остекленным фургоном УАЗ-3741.

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод продлил действие ОТТС на «Буханку» до 29 декабря 2021 года. Актуальные цены на модель 2019 года сборки варьируются в зависимости от модификации от 698 тыс. 900 рублей до 839 тыс. 900 рублей за версию УАЗ Комби «Трофи».

Между тем, ранее стали известны подробности об удлиненной версии коммерческой модели УАЗ «Профи». По данным сайта Uazbuka, новая версия «Профи» получила удлиненную раму (ее усилили накладками), благодаря чему колёсная база автомобиля увеличилась на 65 см – до 4,15 метра. А длина грузовой платформы выросла на метр и теперь составляет 4,1 метра: такая машина по размерам кузова может сравниться с «ГАЗелью». Снаряженная масса автомобиля увеличилась на 300 кг, но полная масса по документам по-прежнему не превышает 3,5 тонн, чтобы не попасть в «грузовую» категорию.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод обновил легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи». У автомобиля усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новая шумоизоляция значительно улучшила виброакустический комфорт кабины. Изнутри на стойках кузова установлены поручни для большего удобства при посадке в машину. Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. И теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».