22.06.19 Прочитали 1761 раз

Продажи электромобилей с пробегом в мае выросли на 33%

Продажи электромобилей с пробегом в мае выросли на 33%

Рынок транспортных средств в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года в России было перепродано 247 электромобилей с пробегом, что на 33% больше, чем мае прошлого года.

Свыше 9% от этого количества приходится на одну модель – Nissan Leaf (227 таких автомобилей). Поменяли своих хозяев также 6 электрокаров LADA Ellada и 6 – Mitsubishi i-MiEV, 4 – BMW i3, 2 – Tesla S и по одному Renault Twizy и Tesla X.

В региональном рейтинге перепродаж лидирует Иркутская область: здесь было реализовано 38 таких автомобилей. На второй строчке – Приморский край с результатом 24 перепроданных электрокара, а замыкает тройку регионов-лидеров Краснодарский край, где перерегистрацию прошли 20 экологически чистых машин. Москва в этом списке – только на шестом месте, после Хабаровского края и Новосибирской области.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».  

, источник: АВТОСТАТ

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