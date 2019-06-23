Российский рынок автобусов с пробегом в мае вырос на 15%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем вторичного рынка автобусов (без учета LCV) в России составил 1,9 тыс. единиц, что на 15,4% больше, чем в мае 2018 года. По итогам 5 месяцев динамика тоже положительная (+6,5%).

Лидерство на этом рынке традиционно принадлежит отечественному производителю «ПАЗ», на долю которого пришлось около 60% от общего объема. Что касается автобусов иностранного происхождения, то на рынке автобусов с пробегом в последний весенний месяц лидировала марка Hyundai.

Более 11% перерегистраций на рынке автобусов пришлось на Санкт-Петербург, а из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край.

Какова ситуация на рынке новых автобусов - смотрите здесь.