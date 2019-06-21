«Ключавто» принял первый заказ на спорткупе Toyota Supra

Автохолдинг «Ключавто» получил первый заказ на новый автомобиль Toyota Supra. Модель эксклюзивной серии Toyota Supra A90 Edition в цвете «серый матовый» забронирована клиентом в Тойота Центр Краснодар Север. Оформление заказа на автомобиль было проведено с помощью онлайн-оплаты. Спорткупе Toyota Supra передадут новому владельцу уже через месяц, сообщает пресс-служба «Ключавто». Напомним, что розничная стоимость этого лимитированного спорткара составляет 5 млн 692 тыс. рублей. Toyota Supra A90 Edition станет первым выданным автомобилем из квоты «Ключавто» в семь штук.

Напомним, что российский рынок выбран в числе первых в мире, где будет продаваться новое поколение Toyota Supra. Продажи спорткупе, которое спустя 17 лет возвращается в модельный ряд бренда, уже начались. Для будущих российских владельцев зарезервировано 22 новых спорткара. Первые клиенты в России получат автомобили уже во второй половине 2019 года.

Во всех комплектациях Toyota Supra оснащена рядным шестицилиндровым мотором с twin-scroll турбонаддувом мощностью 340 л.с., активным дифференциалом, адаптивной подвеской и спортивной тормозной системой.

Агрессивный внешний вид спорткару Supra придают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле «утиный хвост». При этом все элементы дизайна имеют исключительно практический характер: они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают отличную аэродинамику и минимальную подъемную силу.

Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, оптимальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет отличный баланс управляемости и поворачиваемости.

Toyota Supra получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения (AHB), автозатемняющиеся салонное и наружные зеркала, камера заднего вида с динамической разметкой, задние парктроники с функцией торможения при обнаружении препятствий, система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя кнопкой, электрорегулировка сидений водителя и пассажира (включая поясничный упор) с функцией памяти положений, музыкальная система JBL с 12 динамиками, проекционный информационный дисплей на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов, навигационная система с распознаванием голосовых команд на русском языке, 19-дюймовые кованные колесные диски с разноширокими покрышками (спереди 255/35 R19, сзади 275/35 R19) и др.

В комплектацию также входит комплекс активной безопасности Toyota Supra Safety, включающий системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов.

Автомобиль оснащается функцией мониторинга слепых зон, системой помощи при выезде с парковки задним ходом, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов, антипробуксовочной системой, системой помощи при старте на склоне, системой мониторинга давления в шинах, сигнализацией и устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».