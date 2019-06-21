В «Сколково» может появиться партнерский центр АВТОВАЗа

АВТОВАЗ и Фонд «Сколково» подписали соглашение о намерениях, нацеленное на перспективное сотрудничество и обмен опытом в области инновационных стартапов, соответствующих компетенций и ресурсов для содействия разработке инновационных решений. Документ предусматривает изучение возможности открытия в ИЦ «Сколково» партнерского центра АВТОВАЗа, сообщает пресс-служба производителя.

«Наше взаимодействие направлено на взаимовыгодный эффект от инициатив и инноваций Фонда «Сколково» и опыта и компетенции службы инжиниринга АВТОВАЗа и Renault», – заявил старший вице-президент, председатель региона «Евразия» GroupeRenault и председатель совета директоров АВТОВАЗа Николя Мор.

В свою очередь, директор по развитию Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Михаил Тыкучинский подчеркнул, что у Фонда «Сколково» более 400 технологий, которые АВТОВАЗ может применять как в продуктовом, так и в производственном направлениях своей деятельности. «Мы надеемся, что сотрудничество с российскими малыми инновационными компаниями и заключение партнерств с ними позволит АВТОВАЗу качественно улучшить уровень локализации производства», – отметил он.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.