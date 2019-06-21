Полномочия инспекторов ГИБДД на дороге предлагают расширить

20 июня в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД обсуждались вопросы, которые затрагивают интересы миллионов российских автовладельцев. Как сообщает "Коммерсант", часть поднятых на конференции вопросов касалась дорожных правонарушений.

В МВД давно говорят о том, что Кодекс административных правонарушений устарел и нуждается в обновлении. В частности, предлагается расширить полномочия дорожных инспекторов - вплоть до наделения их правом ограничивать действие водительских прав (на данный момент такую меру наказания может применять только суд). Количество составов дорожных правонарушений предлагают сократить и упростить их оформление на дороге.

От административных арестов хотят отказаться вовсе, мотивируя это тем, что "государство не способно администрировать такое огромное количество правонарушений", суды завалены делами, мест в изоляторах и спецприемниках не хватает. Существует также финансовая сторона вопроса. Как пишет издание, ссылаясь на факты, приведенные главой административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрием Газизовым, в 2018 году МВД потратило из бюджета на содержание арестованных 3,8 млрд рублей. При этом 70% сроков, назначаемых судами административных арестов, не превышали 1–3 суток.

Резюмируя все вышесказанное, предлагается сократить количество составов преступлений (особенно для юрлиц), оставив самые опасные и серьезные; дополнительную нагрузку, которая возникнет в связи с изменениями, возложить на инспекторов ГИБДД.

Что касается вопроса "Когда предлагаемые изменения будут рассматриваться законодателями?", пока известно следующее: 10 июня правительство опубликовало концепцию нового КоАП. До 1 марта 2020 года документ внесут в правительство. Вступить в силу он может 1 января 2021 года.