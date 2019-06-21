Китайцы в РФ: 3 автомобиля в месяц на один дилерский контракт

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на июнь 2019 года в России насчитывается 583 дилерских контракта 13-ти китайских брендов. При этом суммарный объем продаж новых автомобилей китайских марок составляет порядка 2000 автомобилей в месяц. То есть чуть более трех автомобилей на один дилерский контракт. Справедливости ради надо отметить, что зачастую в одном дилерском центре ютятся по несколько китайских брендов. Соответственно, инвестиции в такой дилерский бизнес минимизированы.

В целом по авторынку данный показатель за 5 месяцев 2019 года составляет 34 автомобиля на 1 дилерский контракт. То есть в 10 раз выше, чем у китайских брендов. Отметим, что у наиболее эффективных марок месячные продажи на российском авторынке превышают 50 автомобилей на одного дилера. А топ-10 марок по этому показателю выглядит так: LADA (92), KIA (80), Renault (71), Hyundai (67), Toyota (67), Volkswagen (58), BMW (51) и Skoda (49), Nissan (40) и Mercedes-Benz (37).

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