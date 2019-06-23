Британский авторынок в мае продолжил падение

Британский авторынок в мае снизился на 4,6% и составил 183724 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 045 тыс. 724 единицы (-3,1%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в мае стал Ford, реализовавший 19892 автомобиля (-5,9%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 15737 машин (-13%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 14431 проданный автомобиль (+7,8%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (13461 шт., -3,7%) и Audi (12591 шт., -8%).

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