Несколько цифр и фактов вдогонку уходящему с российского авторынка SsangYong

Официально марка SsangYong еще сохраняет свое присутствие на российском рынке, однако продажи ее фактически прекращены: в 2019 году счет реализованных автомобилей шел уже на единицы. Несколько цифр вдогонку уходящему (а фактически уже ушедшему) бренду:

- Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", суммарно за два последних года (2017-2018 гг.) в нашей стране было реализовано 264 новых легковых автомобиля этого корейского бренда.

- На 1 января 2019 года в российском парке легковых автомобилей числилось 182,4 тыс. Ssang Yong.

- Большая часть этого парка (70%) сформировалась с 2010 по 2014 год, когда дилерские продажи этих представителей корейского автопрома шли наиболее активно.

- Более четверти этого парка (27%) сегодня содержится в Москве и Московской области, около 6% - в Санкт-Петербурге.

- Наибольшей популярностью на российском рынке пользовались две модели бренда - Kyron и Action.