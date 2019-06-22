Авторынок Германии в мае вышел «в плюс»

Авторынок Германии в мае увеличился на 9,1% и составил 332962 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 8%, что позволяет рассчитывать на сохранение положительной динамики продаж в дальнейшем. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 523 тыс. 769 единиц (+1,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 60906 машин (-4,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 9,5% до 29793 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 26995 автомобилей (+41,9%). Замыкают пятерку лидеров Ford (26011 шт., +18%) и Audi (25816 шт., -4,3%).

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