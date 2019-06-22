22.06.19 Прочитали 232 раз

Авторынок Германии в мае вышел «в плюс»

Авторынок Германии в мае вышел «в плюс»

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Авторынок Германии в мае увеличился на 9,1% и составил 332962 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 8%, что позволяет рассчитывать на сохранение положительной динамики продаж в дальнейшем. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 523 тыс. 769 единиц (+1,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 60906 машин (-4,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 9,5% до 29793 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 26995 автомобилей (+41,9%). Замыкают пятерку лидеров Ford (26011 шт., +18%) и Audi (25816 шт., -4,3%).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на российском рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: германия продажи авторынок европы автомобильные рынки

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Рынок новых SUV в Москве по итогам мая упал на 14%

сегодня, 14:00

Все новости

Статьи на тему

Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу («Российская газета»)

19 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Бестселлеры авторынка за 5 месяцев и их актуальные цены

вчера, 10:30

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью