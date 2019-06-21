BMW больше не будет выпускать суперкары

Немецкий автокноцерн BMW больше не нуждается в выпуске каких-либо суперкаров, потому что эту роль в модельном ряду уже успешно выполняет долгожданный М8. Об этом заявил глава подразделения M баварской марки Маркус Флаш.

По его словам, на сегодняшний день M8 является самой быстрой моделью BMW на трассе Нюрбургринг в истории марки. И даже назвал M8 убийцей Porsche 911 Turbo! Также он отметил, что М8 ни в коем случае нельзя считать всего лишь двухдверной версией седана М5, так как это совершенно другой автомобиль: у купе на 24 мм ниже центр тяжести, более жесткий кузов и отточенная управляемость, пишет портал Motor.ru.

Как отметил Маркус Флаш, даже заводские испытатели BMW были всерьез впечатлены тем, насколько характер M8 в итоге отличается от M5. Напомним, M8 оснащается 4,4-литровым битурбомотором V8 мощностью 600 л.с. (625 л.с. – в исполнении Competition). Купе BMW M8 разгоняется до «сотни» за 3,3 секунды (Competition – за 3,2). Кабриолетам на это требуется 3,4 и 3,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч (305 км/ч – с пакетом M Driver’s Package).