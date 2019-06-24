В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году

Власти Ирландии намерены к 2030 году полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.

Согласно стратегии Climate Action Plane, через 10 лет в Ирландии должны прекратиться продажи машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, которые заменят автомобилями с полностью электрическими силовыми установками. К 2030 году количество электрокаров на дорогах должно достигнуть 950 тыс. единиц, пишет портал Autonews.ru.

К этому же сроку до 70% электроэнергии, потребляемой в государстве, должно вырабатываться при помощи возобновляемых источников – в том числе ветряных генераторов и солнечных батарей.

Напомним, запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей намерено ввести правительство Великобритании, которое собирается полностью отказаться от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания в 2040 году. Кроме того, на данный момент возможность отказа от машин с ДВС рассматривают в Германии, Франции, Норвегии, Нидерландах, Индии и в других странах.