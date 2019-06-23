23.06.19 Прочитали 259 раз

За два года минимальная цена седана KIA Rio выросла на 104 тыс. рублей

За два года минимальная цена седана KIA Rio выросла на 104 тыс. рублей

KIA Rio является лидером рынка сразу в пяти городах-миллионниках и входит в тройку самых востребованных моделей в целом по России за пять месяцев текущего года.

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен седана KIA Rio за последние два года (начиная с июля 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 104 тыс. рублей.

Сегодня седан KIA Rio четвертого поколения можно приобрести по цене от 754,9 тыс. рублей за начальную комплектацию Classic до 1 074,9 тыс. рублей за топовую комплектацию Premium. 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены kia kia rio

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