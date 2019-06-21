Минпромторг поддержал идею выделения 25 млрд рублей на замену старых коммерческих автомобилей

Минпромторг поддержал предложение «Соллерса» Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель министерства. Однако Минпромторг предложил начать программу не в 2019 году, как просил автоконцерн, а в следующем, говорит источник, знакомый с обсуждением программы. Срок ее завершения – 2024 год.

По оценке Минпромторга, включение в программу «Льготный лизинг» механизма обновления парка позволит вывести из эксплуатации около 75 тыс. автомобилей с низким экологическим классом. Предполагается, что ежегодно на обновление парка из федерального бюджета будут выделять по 5 млрд рублей, то есть в общей сложности 25 млрд рублей, вместо заявленных «Соллерсом» 42 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Вадим Швецов предлагал с 2019-го по 2024 годы заменить порядка 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет на новые машины класса Евро-5 и Евро-6, тем самым снизив на 3% общий объем выбросов, и сократить на 80% выбросы угарного газа - с 187 тыс. тонн до 32 тыс. тонн в год. Сейчас в России эксплуатируется около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов Евро-О» и Евро-1 в возрасте от 10 до 20 лет. Это наносит «значительный вред окружающей среде» из-за загрязняющих выхлопов, отмечал председатель совета директоров «Соллерса».

Если рассмотреть сруктуру парка коммерческих автомобилей по нормам токсичности, то можно увидеть, что 62,9% техники не удовлетворяет нормам токсичности EURO-2. Нормам EURO-5 и выше соответствуют только 4,4% парка.