21.06.19 Прочитали 346 раз

Минпромторг поддержал идею выделения 25 млрд рублей на замену старых коммерческих автомобилей

Минпромторг поддержал идею выделения 25 млрд рублей на замену старых коммерческих автомобилей

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России
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Минпромторг поддержал предложение «Соллерса» Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель министерства. Однако Минпромторг предложил начать программу не в 2019 году, как просил автоконцерн, а в следующем, говорит источник, знакомый с обсуждением программы. Срок ее завершения – 2024 год.

По оценке Минпромторга, включение в программу «Льготный лизинг» механизма обновления парка позволит вывести из эксплуатации около 75 тыс. автомобилей с низким экологическим классом. Предполагается, что ежегодно на обновление парка из федерального бюджета будут выделять по 5 млрд рублей, то есть в общей сложности 25 млрд рублей, вместо заявленных «Соллерсом» 42 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Вадим Швецов предлагал с 2019-го по 2024 годы заменить порядка 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет на новые машины класса Евро-5 и Евро-6, тем самым снизив на 3% общий объем выбросов, и сократить на 80% выбросы угарного газа - с 187 тыс. тонн до 32 тыс. тонн в год. Сейчас в России эксплуатируется около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов Евро-О» и Евро-1 в возрасте от 10 до 20 лет. Это наносит «значительный вред окружающей среде» из-за загрязняющих выхлопов, отмечал председатель совета директоров «Соллерса».

Если рассмотреть сруктуру парка коммерческих автомобилей по нормам токсичности, то можно увидеть, что 62,9% техники не удовлетворяет нормам токсичности EURO-2. Нормам EURO-5 и выше соответствуют только 4,4% парка.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк господдержка

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Комментарии 1
Светлана Целикова
21 июня 2019, 16:02

кстати мы каждый год по нормам токсичности делаем инфографику. Грузовики - самые "отсталые" - https://www.autostat.ru/tags/801/

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