Продажи автомобилей KIA с пробегом в мае выросли на 16%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам мая реализовали 642 таких машины, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2019 года было реализовано 3015 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. К началу июня 2019 года 105 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

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