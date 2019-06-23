23.06.19 Прочитали 162 раз

Продажи автомобилей KIA с пробегом в мае выросли на 16%

Продажи автомобилей KIA с пробегом в мае выросли на 16%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам мая реализовали 642 таких машины, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2019 года было реализовано 3015 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. К началу июня 2019 года 105 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля KIA (и не только) на вторичном рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».  

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом kia

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