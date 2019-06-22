Toyota RAV4 в мае стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в мае реализовали 7880 автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке остались на прошлогоднем уровне и составили 37954 машины. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, который нашел 2519 покупателей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи снизились на 6% и составили 2454 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Toyota начали прием заказов на спорт-купе Toyota Supra нового поколения, которое после 17 лет отсутствия возвращается в модельный ряд бренда. Несмотря на полностью распроданную европейскую квоту, для будущих российских владельцев зарезервировано 22 новых спорткара. Цена Toyota Supra в комплектации Passion составляет 5 млн 534 тыс. рублей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».