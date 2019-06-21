Около 40% в продажах LADA XRAY приходится на версию Cross

Продажи LADA XRAY и XRAY Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъеме.

В пресс-службе АВТОВАЗа "Российской газете" рассказали, почему модель пока не очень популярна на отечественном рынке: "У каждого производителя своя стратегия продвижения той или иной модели на рынке. LADA с начала 2019 года делала акценты на другие семейства автомобилей, которые позволили марке, в сочетании с поддержкой государственных программ стимулирования российского рынка, укрепить позиции в рейтинге продаж. Тем не менее LADA XRAY остается важным продуктом, поэтому компания старается диверсифицировать предложение и прикладывает усилия для продвижения модели".

В компании также отметили, что в конце 2018 года на рынке появился LADA XRAY Cross, на долю которого приходится порядка 40% от общего объема продаж семейства XRAY. Более того, скоро в продажу поступит LADA XRAY Cross c новой автоматической трансмиссией.

Напомним, ранее АВТОВАЗ начал производство LADA XRAY Cross с двигателем Альянса и вариатором Jatco. Компания пока не оглашала ни цен на новинку, ни сроков ее появления у дилеров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам мая 2019 года в России было реализовано 2427 автомобилей LADA XRAY (с учетом версии Cross), что на 19% меньше, чем за тот же период годичной давности. Таким образом, продажи машин данного семейства падают уже третий месяц подряд, что сказалось и на его позициях в рейтинге. Если в 2018 году LADA XRAY находился в Топ-10 российского рынка, то по итогам пяти месяцев нынешнего года оказывается за его пределами, занимая 16-е место. За этот период автомобили семейства разошлись тиражом в 11162 экземпляра, показав падение на 21%.

Напомним, в настоящее время высокий хэтчбек LADA XRAY предлагается от 609 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. В базовой версии Standard автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л и МКП. Также в оснащение модели входят две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализация с дистанционным управлением, легкая атермальная тонировка стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.

Всего же покупателям предлагаются четыре комплектации LADA XRAY (кроме Standard, еще Classic, Comfort и Luxe) с возможным выбором опциональных пакетов и тремя силовыми агрегатами. Так, помимо мотора 1.6, автомобиль может оснащаться двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с., а наряду с механической КП можно еще выбрать и «робот» (АМТ). В зависимости от выбора остальных из этих комплектаций и силового агрегата стоимость LADA XRAY может составить уже от 649 тыс. 900 до 842 тыс. 900 рублей.

Что касается внедорожной модификации LADA XRAY Cross, автомобиль оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Стоимость модели составляет от 754 тыс. 900 рублей до 913 тыс. 900 рублей в максимальном оснащении, без учета спецпредложений. LADA XRAY Cross получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC).